Интер Майами выиграл третий матч подряд. Кривцов впервые в США был заменен

В рамках 11 тура американской МЛС "Интер Майами" взял верх над "Аталантой Юнайтед" со счетом 2:1. Подопечные Фила Невилла одержали третью победу подряд.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в этом матче в старте и провел на поле 56 минут, после чего был заменен Кристофером Макви. Впервые украинец не сыграл весь поединок в составе "Интера".

В общей сложности на счету Кривцова один гол и две желтые карточки в 10 встречах в МЛС. Он выступает за команду Фила Невилла с февраля этого года. Контракт между сторонами рассчитан до конца 2024 года.

Отметим, что "Интер" находится на 10 месте турнирной таблицы Восточной конференции.