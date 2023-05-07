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Интер Майами выиграл третий матч подряд. Кривцов впервые в США был заменен

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Сергей провел 10-ю встречу

Интер Майами выиграл третий матч подряд. Кривцов впервые в США был заменен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 11 тура американской МЛС "Интер Майами" взял верх над "Аталантой Юнайтед" со счетом 2:1. Подопечные Фила Невилла одержали третью победу подряд.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в этом матче в старте и провел на поле 56 минут, после чего был заменен Кристофером Макви. Впервые украинец не сыграл весь поединок в составе "Интера".

В общей сложности на счету Кривцова один гол и две желтые карточки в 10 встречах в МЛС. Он выступает за команду Фила Невилла с февраля этого года. Контракт между сторонами рассчитан до конца 2024 года.

Отметим, что "Интер" находится на 10 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

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В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
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