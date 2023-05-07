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Зинченко в старте Арсенала на гостевой поединок с Ньюкаслом

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27 матч для украинца в текущем сезоне АПЛ

Зинченко в старте Арсенала на гостевой поединок с Ньюкаслом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 35-го тура чемпионата Англии лондонский Арсенал на выезде сыграет против Ньюкаслу. Начало встречи – 18:30.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поставил Александра Зинченко в стартовом составе своей команды на эту игру.

В прошлом туре в поединке против "Челси" украинский защитник также вышел на поле с первых минут. В итоге в победной игре с "пенсионерами" 26-летний украинец отыграл 73 минуты. Аналитический портал SofaScore оценил игру Александра в том матче в 7,1 балла.

В этом сезоне АПЛ Зинченко сыграл в 26 матчах, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ньюкасл Александр Зинченко
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