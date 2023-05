Зинченко в старте Арсенала на гостевой поединок с Ньюкаслом

В рамках 35-го тура чемпионата Англии лондонский Арсенал на выезде сыграет против Ньюкаслу. Начало встречи – 18:30.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поставил Александра Зинченко в стартовом составе своей команды на эту игру.

В прошлом туре в поединке против "Челси" украинский защитник также вышел на поле с первых минут. В итоге в победной игре с "пенсионерами" 26-летний украинец отыграл 73 минуты. Аналитический портал SofaScore оценил игру Александра в том матче в 7,1 балла.

В этом сезоне АПЛ Зинченко сыграл в 26 матчах, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.

