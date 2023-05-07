Зинченко в старте Арсенала на гостевой поединок с Ньюкаслом
27 матч для украинца в текущем сезоне АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура чемпионата Англии лондонский Арсенал на выезде сыграет против Ньюкаслу. Начало встречи – 18:30.
Главный тренер "канониров" Микель Артета поставил Александра Зинченко в стартовом составе своей команды на эту игру.
В прошлом туре в поединке против "Челси" украинский защитник также вышел на поле с первых минут. В итоге в победной игре с "пенсионерами" 26-летний украинец отыграл 73 минуты. Аналитический портал SofaScore оценил игру Александра в том матче в 7,1 балла.
В этом сезоне АПЛ Зинченко сыграл в 26 матчах, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 ассиста.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 7, 2023
???? Gabriel fit to start
⚖️ Xhaka in the middle
???? Martinelli returns
Come on you Gunners! pic.twitter.com/Hp26NeWjLw
Популярное сейчас
- Чистая победа при скандальном судействе. Черноморец – Днепр-1 1:2
- Александрия - Шахтер: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- Кривбасс - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Ребров – кандидат на пост главного тренера клуба, в котором работал Блохин
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО