Кочергин стал чемпионом Польши в составе Ракува

ФК "Ракув" досрочно стал чемпионом Польши. Это произошло в 31 туре национального первенства.

Свой сегодняшний матч "Ракув" проиграл - минимально уступили "Короне". Однако "Легия" также потеряла очки, проиграв "Погони". Таким образом, "Ракув" стал недостижимым для "Легии" в таблице - за три тура до конца чемпионата разница между командами составляет 11 очков.

Свою золотую медаль также получит хавбек "Ракува" Владислав Кочергин. В этом сезоне польского чемпионата 27-летний украинец сыграл в 30 поединках, в которых записал на свой счет 6 голов и 2 ассиста.

Это второй трофей в карьере Владислава. В прошлом году Кочергин стал обладателем Кубка Польши.