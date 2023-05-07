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Кочергин стал чемпионом Польши в составе Ракува

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Первое чемпионство в истории клуба

Кочергин стал чемпионом Польши в составе Ракува

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

ФК "Ракув" досрочно стал чемпионом Польши. Это произошло в 31 туре национального первенства.

Свой сегодняшний матч "Ракув" проиграл - минимально уступили "Короне". Однако "Легия" также потеряла очки, проиграв "Погони". Таким образом, "Ракув" стал недостижимым для "Легии" в таблице - за три тура до конца чемпионата разница между командами составляет 11 очков.

Свою золотую медаль также получит хавбек "Ракува" Владислав Кочергин. В этом сезоне польского чемпионата 27-летний украинец сыграл в 30 поединках, в которых записал на свой счет 6 голов и 2 ассиста.

Это второй трофей в карьере Владислава. В прошлом году Кочергин стал обладателем Кубка Польши.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.05.2023 в 20:52
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