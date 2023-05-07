Кочергин стал чемпионом Польши в составе Ракува
Первое чемпионство в истории клуба
Фото: dynamo.kiev.ua
ФК "Ракув" досрочно стал чемпионом Польши. Это произошло в 31 туре национального первенства.
Свой сегодняшний матч "Ракув" проиграл - минимально уступили "Короне". Однако "Легия" также потеряла очки, проиграв "Погони". Таким образом, "Ракув" стал недостижимым для "Легии" в таблице - за три тура до конца чемпионата разница между командами составляет 11 очков.
Свою золотую медаль также получит хавбек "Ракува" Владислав Кочергин. В этом сезоне польского чемпионата 27-летний украинец сыграл в 30 поединках, в которых записал на свой счет 6 голов и 2 ассиста.
Это второй трофей в карьере Владислава. В прошлом году Кочергин стал обладателем Кубка Польши.
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