Аль-Айн Реброва и Ярмоленко потерял шансы на чемпионство

В рамках 25-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" в невероятном матче вырвал победу в матче с "Аль-Васль". Команда Сергея Ребров забила победный мяч на 12-й компенсированной до основного времени минуте.

Андрей Ярмоленко принял участие в этом поединке, выйдя на поле в стартовом составе. В итоге украинский вингер отыграл 77 минут.

В параллельном матче тура лидер чемпионата "Шабаб" обыграл "Баниас" – со счетом 2:1. Таким образом, за один тур до завершения кампании клуб Реброва и Ярмоленко упустил шансы на первое место.

На данный момент "Аль-Айн" идет вторым в турнирной таблице и отстает от первого "Шабаба" на три очка.