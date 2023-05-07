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Михаил Мудрик посетил финал Мастерса в Мадриде

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Украинец посмотрел последний матч турнира по теннису

Михаил Мудрик посетил финал Мастерса в Мадриде

instagram.com/chelseafc

Новина українською

Михаил Мудрик, который этой зимой перешел из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси" посетил финал турнира "Мастерса" в Мадриде (Испания). Украинский вингер "пенсионеров" смотрел матч рядом со звездой мадридского "Реала" Раулем Гонсалесом.

Матч закончился победой Карлоса Алькараса со счетом 2:1 (6:4, 3:6, 6:3).

Команда украинца вчера победила "Борнмут" со счетом 3:1. Следующий матч "Челси" проведет 13 мая против "Фореста".

Сейчас "пенсионеры" занимают 11 место в АПЛ с 42 очками.

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В статье: Михаил Мудрик
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