Экс-голкипер Шахтера выиграл Суперкубок Таджикистана
Украинца признали лучшим игроком встречи
Фото: Instagram
"Равшан" в финале Суперкубка Таджикистана обыграл "Истиклол" со счетом 1:0. В составе победителей сыграл украинский вратарь Евгений Гриценко, сохранив свои ворота на замке. Более того, 28-летнего кипера признали лучшим игроком встречи, за что он получил индивидуальную награду.
"Спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом! Слава Украине!
P.S. Дедушка - это для тебя", - написал украинец.
Напомним, Гриценко пополнил ряды "Равшана" в феврале этого года. Евгений является воспитанником "Шахтера" и находился в системе горняков 20 лет, так и не сыграв ни одного матча за основную команду. Голкипер выступал за "Шахтер-3", играл в аренде в "Мариуполе" и защищал цвета армянского "Вана".
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