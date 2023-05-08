  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-голкипер Шахтера выиграл Суперкубок Таджикистана
В тренде

Экс-голкипер Шахтера выиграл Суперкубок Таджикистана

Наши за границей
(1 голосов)

Украинца признали лучшим игроком встречи

Экс-голкипер Шахтера выиграл Суперкубок Таджикистана

Фото: Instagram

Новина українською

"Равшан" в финале Суперкубка Таджикистана обыграл "Истиклол" со счетом 1:0. В составе победителей сыграл украинский вратарь Евгений Гриценко, сохранив свои ворота на замке. Более того, 28-летнего кипера признали лучшим игроком встречи, за что он получил индивидуальную награду.

"Спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом! Слава Украине!

P.S. Дедушка - это для тебя", - написал украинец.

Напомним, Гриценко пополнил ряды "Равшана" в феврале этого года. Евгений является воспитанником "Шахтера" и находился в системе горняков 20 лет, так и не сыграв ни одного матча за основную команду. Голкипер выступал за "Шахтер-3", играл в аренде в "Мариуполе" и защищал цвета армянского "Вана".

По теме
yellow-arrow
Сабах готов приобрести Кащука за 1 млн евро – Шахтер требует больше денег
yellow-arrow
Зинченко отыграл 61 минуту с Ньюкаслом и 50 раз коснулся мяча
yellow-arrow
Михаил Мудрик посетил финал Мастерса в Мадриде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Гриценко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде