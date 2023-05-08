Сабах готов приобрести Кащука за 1 млн евро – Шахтер требует больше денег

"Сабах" продолжает переговоры с "Шахтером" по поводу трансфера Алексея Кащука, который на правах аренды выступает за азербайджанскую команду.

По информации Azerisport.com, шансы сохранить вингера молодежной сборной Украины не столь велики. "Горняки" просят за Кащука минимум 1,5 миллиона евро, тогда как бакинцы готовы выложить не более 1 евро.

Ранее сообщалось об интересе к Алексею со стороны полькой "Легии", но украинец близок к переходу в бельгийский "Вестерло", который готов выложить за него до 2 млн евро.

В нынешнем сезоне АЗПЛ Кащук сыграл в 28-и матчах в составе "сов", забив 16 мячей и сделав 9 ассистов.