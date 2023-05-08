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Миколенко выйдет в старте Эвертона против Брайтона

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Стартовые составы команд

Миколенко выйдет в старте Эвертона против Брайтона

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

Сегодня, 8 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ, в котором "Брайтон" примет "Эвертон".

В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что матч начнется в 19:30, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что в текущем сезоне Миколенко провёл за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах без результативных действий.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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