Миколенко выйдет в старте Эвертона против Брайтона
Стартовые составы команд
Фото: twitter.com/Everton
Сегодня, 8 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ, в котором "Брайтон" примет "Эвертон".
В стартовом составе гостей выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.
Напомним, что матч начнется в 19:30, UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что в текущем сезоне Миколенко провёл за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах без результативных действий.
Team news is in! ???? #BHAEVE— Everton (@Everton) May 8, 2023
2️⃣ changes as Mina and Patterson start. ????
COYB!!! ✊ pic.twitter.com/T37zWISWkd
TEAM NEWS! ???? Here's our starting XI to face Everton in the #PL today. ????— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 8, 2023
???? https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/HnvTMZRBxH
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