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Миколенко получил не самые высокие оценки за матч с Брайтоном

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Неплохие оценки, но не лучшие

Миколенко получил не самые высокие оценки за матч с Брайтоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Портал WhoScored поставил украинскому защитнику "Эвертона" Виталию Миколенко 7.3 балла за матч 35-го тура АПЛ против "Брайтона" (5:1).

Из игроков стартового состава ирисок эта оценка – четвертая снизу.

Миколенко отыграл все 90 минут. Статистика – 0 ударов, 31 касание, 12 пасов, (41.7% точных передач), 2 фола, 2 отбора, 3 перехвата.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион Виталий Миколенко
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