Миколенко получил не самые высокие оценки за матч с Брайтоном
Неплохие оценки, но не лучшие
Getty Images / Global Images Ukraine
Портал WhoScored поставил украинскому защитнику "Эвертона" Виталию Миколенко 7.3 балла за
Из игроков стартового состава ирисок эта оценка – четвертая снизу.
Миколенко отыграл все 90 минут. Статистика – 0 ударов, 31 касание, 12 пасов, (41.7% точных передач), 2 фола, 2 отбора, 3 перехвата.
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