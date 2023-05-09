  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-голкипер Динамо летом покинет европейский клуб
В тренде

Экс-голкипер Динамо летом покинет европейский клуб

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец провалил свою карьеру в Польше

Экс-голкипер Динамо летом покинет европейский клуб

Фото: lechpoznan1922

Новина українською

Украинский голкипер Артур Рудько ближайшим летом покинет "Лех", сообщает Interia Sport.

Польский клуб не будет продолжать сотрудничество с 31-летним кипером. Контракт игрока принадлежит "Металлисту", его арендное соглашение с "железнодорожниками" завершится летом.

Рудько присоединился к "Леху" летом 2022 года. На счету украинца 6 матчей, в которых он пропустил 11 голов и дважды отстоял на ноль. Его договор с "Металлистом" рассчитан до 30 июня 2026 года.

До этого голкипер в течение трех сезонов выступал за кипрский "Пафос", в который перешел из киевского "Динамо".

"Лех" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.

Читайте такжеЭкс-кипер Динамо Рудько рассказал, как при Хацкевиче потерял место в воротах киевской команды
По теме
yellow-arrow
Ярмоленко покинет Аль-Айн по окончании сезона – Источник
yellow-arrow
Миколенко получил не самые высокие оценки за матч с Брайтоном
yellow-arrow
Миколенко защищается против команды де Дзерби. Текстовая трансляция матча Брайтон - Эвертон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артур Рудько Лех (Познань) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Interia Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде