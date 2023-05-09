Экс-голкипер Динамо летом покинет европейский клуб
Украинец провалил свою карьеру в Польше
Фото: lechpoznan1922
Украинский голкипер Артур Рудько ближайшим летом покинет "Лех", сообщает Interia Sport.
Польский клуб не будет продолжать сотрудничество с 31-летним кипером. Контракт игрока принадлежит "Металлисту", его арендное соглашение с "железнодорожниками" завершится летом.
Рудько присоединился к "Леху" летом 2022 года. На счету украинца 6 матчей, в которых он пропустил 11 голов и дважды отстоял на ноль. Его договор с "Металлистом" рассчитан до 30 июня 2026 года.
До этого голкипер в течение трех сезонов выступал за кипрский "Пафос", в который перешел из киевского "Динамо".
"Лех" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.
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