Экс-голкипер Динамо летом покинет европейский клуб

Украинский голкипер Артур Рудько ближайшим летом покинет "Лех", сообщает Interia Sport.

Польский клуб не будет продолжать сотрудничество с 31-летним кипером. Контракт игрока принадлежит "Металлисту", его арендное соглашение с "железнодорожниками" завершится летом.

Рудько присоединился к "Леху" летом 2022 года. На счету украинца 6 матчей, в которых он пропустил 11 голов и дважды отстоял на ноль. Его договор с "Металлистом" рассчитан до 30 июня 2026 года.

До этого голкипер в течение трех сезонов выступал за кипрский "Пафос", в который перешел из киевского "Динамо".

"Лех" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.