Ярмоленко покинет Аль-Айн по окончании сезона – Источник

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко покинет свой нынешний клуб этим летом. Об этом сообщает Twitter-аккаунт UAEkick.

По информации источника, руководство эмиратской команды приняло решение не продлевать сотрудничество с 33-леьним украинцем из-за его "скромного уровня игры".

Ярмоленко стал игроком "Аль-Айна" летом 2022 года, подписав контракт до конца сезона 2022/23. С тех пор он забил 9 голов и сделал 6 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.

Ранее арабские СМИ писали, что нынешний наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров покинет клуб по окончании нынешнего сезона.