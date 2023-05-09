Ярмоленко покинет Аль-Айн по окончании сезона – Источник
С украинцем не будут продлевать сотрудничество
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко покинет свой нынешний клуб этим летом. Об этом сообщает Twitter-аккаунт UAEkick.
По информации источника, руководство эмиратской команды приняло решение не продлевать сотрудничество с 33-леьним украинцем из-за его "скромного уровня игры".
Ярмоленко стал игроком "Аль-Айна" летом 2022 года, подписав контракт до конца сезона 2022/23. С тех пор он забил 9 голов и сделал 6 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.
Ранее арабские СМИ писали, что нынешний наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
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