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Миколенко снялся в проморолике к Евровидению-2023 - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Песенный конкурс пройдет в Ливерпуле

Миколенко снялся в проморолике к Евровидению-2023 - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский телеканал BBC представил проморолик, посвященный международному песенному конкурсу Евровидению-2023. Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из героев видеоткрытки.

Победителем конкурса в прошлом году стал украинский коллектив Kalush. Но из-за войны действо было перенесено в Британию, а точнее, в город Ливерпуль.

А поскольку украинский футболист защищает цвета местного "Эвертона", его появление в клипе вполне закономерно. В ролике Миколенко разворачивает флаг Украины на трибунах домашнего стадиона "ирисок" - "Гудисон Парк".

Первый полуфинал Евровидения состоится сегодня, 9 мая, второй – 11 мая, а финал – 13 мая

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко Евровидение
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Комментарии (1)
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Brian Cohen (Дніпро)
09.05.2023 в 12:45
Віталію +++
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