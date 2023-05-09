Миколенко снялся в проморолике к Евровидению-2023 - ВИДЕО
Песенный конкурс пройдет в Ливерпуле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский телеканал BBC представил проморолик, посвященный международному песенному конкурсу Евровидению-2023. Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из героев видеоткрытки.
Победителем конкурса в прошлом году стал украинский коллектив Kalush. Но из-за войны действо было перенесено в Британию, а точнее, в город Ливерпуль.
А поскольку украинский футболист защищает цвета местного "Эвертона", его появление в клипе вполне закономерно. В ролике Миколенко разворачивает флаг Украины на трибунах домашнего стадиона "ирисок" - "Гудисон Парк".
Первый полуфинал Евровидения состоится сегодня, 9 мая, второй – 11 мая, а финал – 13 мая
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