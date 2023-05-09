Миколенко снялся в проморолике к Евровидению-2023 - ВИДЕО

Британский телеканал BBC представил проморолик, посвященный международному песенному конкурсу Евровидению-2023. Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из героев видеоткрытки.

Победителем конкурса в прошлом году стал украинский коллектив Kalush. Но из-за войны действо было перенесено в Британию, а точнее, в город Ливерпуль.

А поскольку украинский футболист защищает цвета местного "Эвертона", его появление в клипе вполне закономерно. В ролике Миколенко разворачивает флаг Украины на трибунах домашнего стадиона "ирисок" - "Гудисон Парк".

Первый полуфинал Евровидения состоится сегодня, 9 мая, второй – 11 мая, а финал – 13 мая