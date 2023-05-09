Мирон Маркевич про своего сына: Работа Остапа в Украине? Сначала нужно получить приглашение
Сейчас Остап Маркевич работает с клубом третьего польского дивизиона
instagram.com/raduniastezyca
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как обстоят дела у его сына Остапа, который сейчас работает с клубом третьего польского дивизиона "Радуня".
– Как дела у вашего сына – Остапа Маркевича? Многие удивились, когда он принял команду из третьего по силам дивизиона Польши.
– Ему нужно работать. Предложений из высшего дивизиона не было, поэтому он выбрал "Радуню". Я в свое время тоже в Хмельницком тренировал сельскую команду и ничего со мной не случилось. Главное – не сидеть без работы, а получать опыт. Так что ничего страшного я в этом не вижу.
– На какой срок у него рассчитан контракт с "Радуней"? Вашему сыну было бы интересно снова вернуться в УПЛ?
– У него контракт с "Радуней" до конца этого сезона. Что касается его работы в Украине, то сначала нужно получить приглашение.
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