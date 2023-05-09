  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мирон Маркевич про своего сына: Работа Остапа в Украине? Сначала нужно получить приглашение
В тренде

Мирон Маркевич про своего сына: Работа Остапа в Украине? Сначала нужно получить приглашение

Наши за границей
(1 голосов)

Сейчас Остап Маркевич работает  с клубом третьего польского дивизиона

Мирон Маркевич про своего сына: Работа Остапа в Украине? Сначала нужно получить приглашение

instagram.com/raduniastezyca

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как обстоят дела у его сына Остапа, который сейчас работает с клубом третьего польского дивизиона "Радуня".

Читайте такжеМирон Маркевич - о своем сыне: Пока Остап не работает, ищут ему варианты

– Как дела у вашего сына – Остапа Маркевича? Многие удивились, когда он принял команду из третьего по силам дивизиона Польши.

– Ему нужно работать. Предложений из высшего дивизиона не было, поэтому он выбрал "Радуню". Я в свое время тоже в Хмельницком тренировал сельскую команду и ничего со мной не случилось. Главное – не сидеть без работы, а получать опыт. Так что ничего страшного я в этом не вижу.

– На какой срок у него рассчитан контракт с "Радуней"? Вашему сыну было бы интересно снова вернуться в УПЛ?

– У него контракт с "Радуней" до конца этого сезона. Что касается его работы в Украине, то сначала нужно получить приглашение.

По теме
yellow-arrow
Маркевич: Цыганков в Манчестер Сити? Сегодня, может быть, рановато, а завтра – самое время
yellow-arrow
Миколенко снялся в проморолике к Евровидению-2023 - ВИДЕО
yellow-arrow
Ярмоленко покинет Аль-Айн по окончании сезона – Источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Остап Маркевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде