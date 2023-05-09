Мирон Маркевич про своего сына: Работа Остапа в Украине? Сначала нужно получить приглашение

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как обстоят дела у его сына Остапа, который сейчас работает с клубом третьего польского дивизиона "Радуня".

– Как дела у вашего сына – Остапа Маркевича? Многие удивились, когда он принял команду из третьего по силам дивизиона Польши.

– Ему нужно работать. Предложений из высшего дивизиона не было, поэтому он выбрал "Радуню". Я в свое время тоже в Хмельницком тренировал сельскую команду и ничего со мной не случилось. Главное – не сидеть без работы, а получать опыт. Так что ничего страшного я в этом не вижу.

– На какой срок у него рассчитан контракт с "Радуней"? Вашему сыну было бы интересно снова вернуться в УПЛ?

– У него контракт с "Радуней" до конца этого сезона. Что касается его работы в Украине, то сначала нужно получить приглашение.