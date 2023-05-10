Пучков: Арсеналу в чемпионской борьбе с Манчестер Сити ничего не светит

Известный украинский тренер Сергей Пучков высказался об игре украинских легионеров в Англии .

– Как вам "Арсенал" с Зинченко в составе?

– Мне не очень импонирует стиль "Арсенала", где сейчас выступает Зинченко. Рад, что Саша забил свой первый мяч за "Арсенал" и выводил команду на поле с капитанской повязкой. Но, как мне кажется, сейчас трудно будет спорить с "Ман Сити" и команде Александра ничего не светит.

– Кроме английской Премьер-лиги, что еще смотрите?

– Ну, если какая-нибудь интересная игра, например, "Барселона" играет или "Реал". А так, в основном, Англию смотрю.

– Наших представителей стало много в клубах АПЛ.

– Если наших ребят из УПЛ приглашают играть в Англию, понятно, что их уровень достаточно высокий. Все это я воспринимаю на позитиве. Молодцы, продвигают наш футбол на международной арене.

– Что вы, как бывший центральный защитник, скажете об Илье Забарном, который перешел в "Борнмут"?

– Забарный – это игрок, который подходит под английский стиль. Молодой парень с хорошими физическими данными. Думаю, он должен заиграть в "Бормунте". Это трудный период для него ‒ долго на поле не выходил, лечил травму. Посмотрим. Самое главное, чтобы время на адаптацию в английском клубе у него не затянулось.

А вообще, если посмотреть, самые талантливые наши ребята едут в Англию: Мудрик, Забарный, Ярмолюк. В Англии самый мощный в мире чемпионат. Там большие скорости, борьба на каждом участке поля, игра вверху. Они могли бы, например, и в Германии играть, но там нет столько топ-клубов как в Англии. "Бавария" ‒ плюс еще парочка команд. А вот в Испании, где футбол строится, в основном, на технике, спрос на наших ребят гораздо меньше.