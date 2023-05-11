Лунин имеет шанс сыграть против Хетафе
Карло Анчелотти планирует провести массовую ротацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин имеет шанс выйти на поле в ближайшем матче чемпионата Испании против "Хетафе".
По информации Marca, главный тренер команды Карло Анчелотти планирует провести массовую ротацию между полуфинальными поединками Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Итальянец даст отдохнуть игрокам, которые участвовали в первой игре с "горожанами".
Очевидно, что место в воротах может занять украинец Лунин. Также, вероятно, сыграют Вальехо, Одриосола, Лукас Васкес, Азар и Мариано
Напомним, матч 34-го тура Ла Лиги "Реал Мадрид" - "Хетафе" состоится в субботу, 13 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2023
- В Мариуполь приехали ультрас РФ, они устроили "российский шабаш" на стадионе им. Бойко
- Миланские разборки в ЛЧ, прощание Бускетса и будущее Леау. Главные новости за 10 мая
- Экс-голкипер Динамо летом покинет европейский клуб
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО