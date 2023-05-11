Лунин имеет шанс сыграть против Хетафе

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин имеет шанс выйти на поле в ближайшем матче чемпионата Испании против "Хетафе".

По информации Marca, главный тренер команды Карло Анчелотти планирует провести массовую ротацию между полуфинальными поединками Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Итальянец даст отдохнуть игрокам, которые участвовали в первой игре с "горожанами".

Очевидно, что место в воротах может занять украинец Лунин. Также, вероятно, сыграют Вальехо, Одриосола, Лукас Васкес, Азар и Мариано

Напомним, матч 34-го тура Ла Лиги "Реал Мадрид" - "Хетафе" состоится в субботу, 13 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени.