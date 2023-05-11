Моуриньо видит перспективу. Лунин может перейти в Рому
Жозе хочет усилить вратарскую позицию
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин может перейти в итальянскую "
По информации источника, в трансфере украинца заинтересован коуч римлян Жозе Моуриньо, который намерен усилить последнюю линию команды.
Несмотря на то, что Лунин редко играет в "Реале", Моуриньо видит в украинце перспективу.
Также отмечается, что "Рома" хотела бы арендовать игрока на сезон и (или) выкупить контаркт за 15 млн евро, что покроет первоначальные растраты "Реала" на Андрея.
Напомним, что контракт голкипера с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне Лунин сыграл 12 поединков за "сливочных" во всех турнирах, пропустил 13 мячей и в четырех матчах отстоял на "ноль".
Популярное сейчас
- Сергей Кравченко: Руслана Ротаня провоцировали со скамьи Днепра-1, он не сдержался
- УПЛ. Днепр-1 - Александрия 1:1. Потенциальная победа - не реальная
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Чигринский: Если бы я мог вернуться в то время в Барселоне, я бы больше слушал Гвардиолу
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО