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Моуриньо видит перспективу. Лунин может перейти в Рому

Наши за границей
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(1 голосов)

Жозе хочет усилить вратарскую позицию

Моуриньо видит перспективу. Лунин может перейти в Рому

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин может перейти в итальянскую "Рому", сообщает Fichajes.net.

По информации источника, в трансфере украинца заинтересован коуч римлян Жозе Моуриньо, который намерен усилить последнюю линию команды.

Несмотря на то, что Лунин редко играет в "Реале", Моуриньо видит в украинце перспективу.

Также отмечается, что "Рома" хотела бы арендовать игрока на сезон и (или) выкупить контаркт за 15 млн евро, что покроет первоначальные растраты "Реала" на Андрея.

Напомним, что контракт голкипера с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Лунин сыграл 12 поединков за "сливочных" во всех турнирах, пропустил 13 мячей и в четырех матчах отстоял на "ноль".

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В статье: Жозе Моуриньо Реал (Мадрид) Рома (Рим) Андрей Лунин
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Источник:
Fichajes

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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.05.2023 в 19:35
Та вже хоч куди, тільки не на позицію другого воротаря.
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kalan-86 (Анкара)
11.05.2023 в 18:22
Непоганий варіант.
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