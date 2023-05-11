Моуриньо видит перспективу. Лунин может перейти в Рому

Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин может перейти в итальянскую " Рому ", сообщает Fichajes.net.

По информации источника, в трансфере украинца заинтересован коуч римлян Жозе Моуриньо, который намерен усилить последнюю линию команды.

Несмотря на то, что Лунин редко играет в "Реале", Моуриньо видит в украинце перспективу.

Также отмечается, что "Рома" хотела бы арендовать игрока на сезон и (или) выкупить контаркт за 15 млн евро, что покроет первоначальные растраты "Реала" на Андрея.

Напомним, что контракт голкипера с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Лунин сыграл 12 поединков за "сливочных" во всех турнирах, пропустил 13 мячей и в четырех матчах отстоял на "ноль".