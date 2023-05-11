Мудрик: Я слышал одну болельщицкую песню о себе. Мне было очень приятно

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик поделился ощущениями от пребывания в лондонском клубе.

"Работать со многими хорошими тренерами и многими хорошими, квалифицированными игроками – это действительно приятно. Ты растешь каждый день, а это доставляет радость. Здесь много хороших вещей для меня.

Победа над "Борнмутом" (3:1) – очень важна для всех нас: для болельщиков клуба, для команды. Она придаст нам уверенность, чтобы продолжать и поддерживать этот уровень, потому что это большой клуб. Мы должны только побеждать, мы постоянно стремимся к этому.

Я слышал одну болельщицкую песню о себе. Мне было очень приятно. Я ценю такие вещи. Я рад быть частью "Челси" и тому, что болельщики любят меня. Это вызывает у меня много эмоций, большое спасибо", – сказал Мудрик.