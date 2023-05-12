У Соболя двойной перелом носа - ему предстоит операция

Украинский защитник " Страсбура " Эдуард Соболь получил серьезную травму в матче 34-го тура Лиги 1 против "Нанта" (2:0) – у него двойной перелом носа.

Как сообщает L’Équipe, 28-летнего украинца в начале следующей недели ожидает операция.

Отмечается, что футболист пропустит порядка 10 дней - он не сыграет с "Ниццей" и "Труа", но должен быть готов к встрече с "ПСЖ" 27 мая.

В этом сезоне Соболь провел за "Страсбур" 13 матчей и отдал 1 голевой пас.