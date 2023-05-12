Миколенко принял участие в открытии Украинского сада в Ливерпуле

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в открытии Украинского сада мира в ливерпульском городском парке Baltic Green.

"Огромная благодарность "Эвертону" и украинскому футболисту Виталию Миколенко за поддержку и открытие сада. Это так много значит для всех в городе и за его пределами", – гласит текст публикации.

Отметим, в текущем сезоне Миколенко сыграл в 35 матчах "ирисок" во всех турнирах. Результативными действиями не отличался. Команда украинца занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая на 2 очка "Лестер" и "Лидс", идущих в зоне вылета.

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