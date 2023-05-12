Артета не подтвердил, что Зинченко выбыл до конца сезона

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал травму украинского защитника команды Александра Зинченко. Ранее СМИ сообщали, что украинец выбыл до конца сезона .

– Что касается Уильяма Салиба, то, наверное, он не будет готов к матчу с "Брайтоном" (14 мая). Мы сомневаемся, что он будет готов и к следующей игре (20 мая против "Ноттингем Форест").

– Зинченко выбыл до конца сезона, это подтверждено?

– Нет, – сказал Артета.