Артета не подтвердил, что Зинченко выбыл до конца сезона
Но точной информации тренер не дал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал травму украинского защитника команды Александра Зинченко. Ранее СМИ сообщали, что
– Что касается Уильяма Салиба, то, наверное, он не будет готов к матчу с "Брайтоном" (14 мая). Мы сомневаемся, что он будет готов и к следующей игре (20 мая против "Ноттингем Форест").
– Зинченко выбыл до конца сезона, это подтверждено?
– Нет, – сказал Артета.
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Источник:Twitter
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