Ярмоленко оформил дубль в последнем туре чемпионата ОАЭ - ВИДЕО
Аль-Айн обыгрывает Аль-Батаех
twitter.com/alainfcae_en
В чемпионате ОАЭ проходят матчи заключительного, 26-го тура чемпионата нынешнего сезона.
"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва принимает "Аль-Батаех".
Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет уже на 2-й минуте. А на 60-й минуте украинец оформил дубль. В целом, матч выдался результативным - к 75-й минуте счет 4:2 в пользу "Аль-Айна."
Отметим, что "Аль-Айн" уже потерял шансы на чемпионство и борется за 2-3 места, которые дают право на участие в разных стадиях квалификации Азиатской Лиги чемпионов.
Напомним, что это 10-й b 11-й голы Ярмоленко за команду в текущем сезоне в 31 матче. Также на его счету 6 ассистов.
Первый гол Ярмоленко:
العين يتقدم مبكراً..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023
لمسة يسارية جميلة من يارمولينكو وهدف أول بعد انطلاقة سريعة من إيريك#دوري_أدنوك_للمحترفين #العين_البطائح pic.twitter.com/X9jRsGwvYR
Второй гол Ярмоленко:
يارمولنكو يسجل مجدداً والعين يتقدم على البطائح 4-1#دوري_أدنوك_للمحترفين#العين_البطائح pic.twitter.com/NQY8C8pANa— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023
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