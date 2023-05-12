Ярмоленко оформил дубль в последнем туре чемпионата ОАЭ - ВИДЕО

В чемпионате ОАЭ проходят матчи заключительного, 26-го тура чемпионата нынешнего сезона.

"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва принимает "Аль-Батаех".

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет уже на 2-й минуте. А на 60-й минуте украинец оформил дубль. В целом, матч выдался результативным - к 75-й минуте счет 4:2 в пользу "Аль-Айна."

Отметим, что "Аль-Айн" уже потерял шансы на чемпионство и борется за 2-3 места, которые дают право на участие в разных стадиях квалификации Азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, что это 10-й b 11-й голы Ярмоленко за команду в текущем сезоне в 31 матче. Также на его счету 6 ассистов.

Первый гол Ярмоленко:

العين يتقدم مبكراً..

لمسة يسارية جميلة من يارمولينكو وهدف أول بعد انطلاقة سريعة من إيريك#دوري_أدنوك_للمحترفين #العين_البطائح pic.twitter.com/X9jRsGwvYR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023

Второй гол Ярмоленко: