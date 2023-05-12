Аль-Айн Реброва завершил чемпионат ОАЭ на 2-м месте. Ярмоленко забил 11 голов

"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва и вингера команды Андрея Ярмоленко провел последний матч чемпионата ОАЭ текущего сезона, обыграв "Аль-Батаи" со счетом 5:2.

Команда набрала 54 очка и заняла второе место в турнирной таблице.

Чемпионом стал "Аль-Ахли Дубай". "Аль-Айн" квалифицировался в Азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон, однако начнет свой поход именно с квалификации, в то время как чемпион попадает сразу в группу.

Также в текущем сезоне "Аль-Айн" проиграл финал Кубка ОАЭ "Аль-Шардже" в серии пенальти.

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Тем не менее, у Реброва и Ярмоленко все еще есть шанс взять трофей в текущем сезоне – "Аль-Айн" пробился в полуфинал Кубка Лиги.

Ну и отметим, что 33-летний Ярмоленко провел 23 матча в текущем чемпионате, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Также он отыграл 8 матчей в других турнирах без результативных действий.