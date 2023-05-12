  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Легия объявила о подписании контракта с форвардом Днепра-1
В тренде

Легия объявила о подписании контракта с форвардом Днепра-1

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Марко Гуаль теперь в Польше на постоянной основе

Легия объявила о подписании контракта с форвардом Днепра-1

legia.com

Новина українською

Варшавская "Легия" официально объявила о подписании полноценного контракта с 27-летним форвардом "Днепра-1" Марко Гуалем, который текущий сезон проводит в польской Экстраклассе за "Ягеллонию" на правах аренды.

Соглашение с испанцем оформлено на три года.

По неофициальной информации, Гуаль перешел в "Легию" на правах свободного агента.

Гуаль выдал отличный сезон в польской Экстраклассе - на текущий момент забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач в 28 проведенных поединках.

Напомним, что "Днепр-1" подписал Гуаля свободным агентом в январе 2022 года, но из-за войны испанец так и не провел за украинскую команду ни одного официального поединка. Он был вынужден перебраться в "Ягеллонию", где и провел последние полтора сезона.

По теме
yellow-arrow
Тренер Марселя: Переход в большие клубы имеет последствия, но я верю в Малиновского
yellow-arrow
Аль-Айн Реброва завершил чемпионат ОАЭ на 2-м месте. Ярмоленко забил 11 голов
yellow-arrow
Ребров является приоритетном вариантом для Олимпиакоса, - СМИ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Легия (Варшава) СК Днепр-1 Марк Гуаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Легия Варшава

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде