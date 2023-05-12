Легия объявила о подписании контракта с форвардом Днепра-1
Марко Гуаль теперь в Польше на постоянной основе
legia.com
Варшавская "Легия" официально объявила о подписании полноценного контракта с 27-летним форвардом "
Соглашение с испанцем оформлено на три года.
По неофициальной информации, Гуаль перешел в "Легию" на правах свободного агента.
Гуаль выдал отличный сезон в польской Экстраклассе - на текущий момент забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач в 28 проведенных поединках.
Напомним, что "Днепр-1" подписал Гуаля свободным агентом в январе 2022 года, но из-за войны испанец так и не провел за украинскую команду ни одного официального поединка. Он был вынужден перебраться в "Ягеллонию", где и провел последние полтора сезона.
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