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Мудрик начнет матч против Ноттингем Форест со скамьи для запасных

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В этот раз Лэмпард не дал сыграть украинцу с первых минут

Мудрик начнет матч против Ноттингем Форест со скамьи для запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Челси" на стадионе "Стэмфорд Бридж" примет "Ноттингем Форест". Украинский вингер Михаил Мудрик начнет поединок со скамьи для запасных.

В прошлом поединке украинец провел на поле 62 минуты, записав в свой актив желтую карточку. В общей сложности на его счету 13 матчей в текущем розыгрыше АПЛ.

Перед этой встречей лондонцы занимают 11 место с 42 очками в активе, в то же время "Ноттингем" находится на 16 позиции с 33 зачетными баллами.

Стартовый свисток матча прозвучит в 17.00. За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Ноттингем Форест Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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