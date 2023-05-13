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Забарный впервые выйдет в стартовом составе Борнмута

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На гостевой поединок

Забарный впервые выйдет в стартовом составе Борнмута

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 36-го тура чемпионата Англии "Борнмут" сыграет на выезде против "Кристал Пелас". Начало встречи – 17:00.

Илья Забарный начнет эту встречу в стартовом составе гостей. Это первый случай, когда 20-летний защитник выйдет на поле с первых минут в футболке "вишневых".

До этого украинец дважды выходил на смену в составе английского клуба.

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Борнмут Илья Забарный
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