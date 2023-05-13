Забарный впервые выйдет в стартовом составе Борнмута
На гостевой поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 36-го тура чемпионата Англии "Борнмут" сыграет на выезде против "Кристал Пелас". Начало встречи – 17:00.
Илья Забарный начнет эту встречу в стартовом составе гостей. Это первый случай, когда 20-летний защитник выйдет на поле с первых минут в футболке "вишневых".
До этого украинец дважды выходил на смену в составе английского клуба.
???? TEAM NEWS ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 13, 2023
???? Two changes to the XI
???? Zabarnyi makes first start
???? Mepham also comes in
Our line up for #CRYBOU ???????? pic.twitter.com/DTRGfm64OR
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