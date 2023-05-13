Александр Зинченко вернулся к тренировкам с основной командой, об этом сообщает afcstuff в своем твиттере.

Ранее главный тренер "Арсенала" Микель Артета не подтвердил , что украинец вылетел до конца сезона., что украинец вылетел до конца сезона. Скорее всего, участие в последних турах АПЛ за "Арсенал" возможно. Также, есть шансы что защитник будет готов к матчам сборной.

Зинченко провел в этом сезоне 27 матчей за "канониров", где забил 1 гол и отдал два ассиста.