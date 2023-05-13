Зинченко вернулся к тренировкам с основной командой
Похоже украинец скоро выйдет на поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зинченко вернулся к тренировкам с основной командой, об этом сообщает afcstuff в своем твиттере.
Ранее главный тренер "Арсенала" Микель Артета
Зинченко провел в этом сезоне 27 матчей за "канониров", где забил 1 гол и отдал два ассиста.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:twitter.com
Популярное сейчас
- Шахтер отрывается от Днепра-1, Черноморец уже девятый. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Первое фиаско Шовковского. Динамо – Черноморец 2:3
- Залужный: Освобождение всей территории Украины будет мало для победы
- Ярмоленко оформил дубль в последнем туре чемпионата ОАЭ - ВИДЕО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн