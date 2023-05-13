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Зинченко вернулся к тренировкам с основной командой

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Зинченко вернулся к тренировкам с основной командой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко вернулся к тренировкам с основной командой, об этом сообщает afcstuff в своем твиттере.

Ранее главный тренер "Арсенала" Микель Артета не подтвердил, что украинец вылетел до конца сезона., что украинец вылетел до конца сезона. Скорее всего, участие в последних турах АПЛ за "Арсенал" возможно. Также, есть шансы что защитник будет готов к матчам сборной.

Зинченко провел в этом сезоне 27 матчей за "канониров", где забил 1 гол и отдал два ассиста.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
twitter.com

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