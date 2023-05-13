Забарный впервые вышел в старте и отыграл весь поединок против Кристал Пэлас
Статистика украинца в игре против "стекольщиков"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 36-го тура АПЛ "Борнмут"
Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишневых" на эту игру – это произошло впервые в карьере украинского защитника. В итоге 20-летний Забарный отыграл весь поединок. Этот матч стал 3-м для Ильи в футболке "Борнмута".
Аналитический портал SofaScore оценил игру Забарного в 6,5 балла.
Статистистика украинского центрбека в игре против "стекольщиков":
- Выносы мяча: 5
- Перехват: 1
- Отбор мяча: 1
- Обыгранный с дриблинга: 1
- Борьба за позицию (победа): 6 (3)
- Верховые дуэли(победа): 2 (1)
- Потери мяча: 9
- Фолы: 1
- Заработано фолов:1
- Касания к мясу: 83
- Точность передач: 61/67 (91%)
- Длинные передачи (точные): 4 (2)
- Попытки дриблинга (успешные): 1 (1)
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