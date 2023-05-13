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Забарный впервые вышел в старте и отыграл весь поединок против Кристал Пэлас

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Статистика украинца в игре против "стекольщиков"

Забарный впервые вышел в старте и отыграл весь поединок против Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 36-го тура АПЛ "Борнмут" проиграл на выезде "Кристал Пелас" – 0:2.

Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишневых" на эту игру – это произошло впервые в карьере украинского защитника. В итоге 20-летний Забарный отыграл весь поединок. Этот матч стал 3-м для Ильи в футболке "Борнмута".

Аналитический портал SofaScore оценил игру Забарного в 6,5 балла.

Статистистика украинского центрбека в игре против "стекольщиков":

  • Выносы мяча: 5
  • Перехват: 1
  • Отбор мяча: 1
  • Обыгранный с дриблинга: 1
  • Борьба за позицию (победа): 6 (3)
  • Верховые дуэли(победа): 2 (1)
  • Потери мяча: 9
  • Фолы: 1
  • Заработано фолов:1
  • Касания к мясу: 83
  • Точность передач: 61/67 (91%)
  • Длинные передачи (точные): 4 (2)
  • Попытки дриблинга (успешные): 1 (1)
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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Борнмут Илья Забарный
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