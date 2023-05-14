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Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч против Манчестер Сити

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(1 голосов)

Важный поединок для обеих команд

Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч против Манчестер Сити

Фото: evertonfc.com

Новина українською

"Эвертон" и "Манчестер Сити" встретятся в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги. Виталий Миколенко не попал в заявку на этот матч.

Пока причины неизвестны. В этом сезоне АПЛ он не принял участие только в одной встрече, не попав в заявку на поединок с "Ноттингемом Форест" 13 марта. В общей сложности на счету Миколенко 34 матчей в текущем чемпионате.

"Эвертон" продолжает бороться за выживание. Сейчас "ириски" находятся на 17-м месте, опережая 18-й "Лидс" на одно очко. "Манчестер Сити" лидирует в чемпионате и продолжает бороться за титул.

Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи>>>.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль)
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