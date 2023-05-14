Эвертон назвал причину отсутствия Миколенко в заявке на поединок против Манчестер Сити

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пропустит матч 36-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

Как сообщает официальный сайт "ирисок", защитник на вчерашней тренировке потянул мышцы бедра. Из-за этого Дайч решил не включать Миколенко в заявку.

На левом фланге защиты вместо Миколенко сыграет Холгейт, для него это будет только седьмой поединок в этом чемпионате.

"Эвертон" и "Манчестер Сити" стартуют в 16:00. За текстовым онлайном матча можно следить в трансляции от UA-Футбол>>>.