Эвертон назвал причину отсутствия Миколенко в заявке на поединок против Манчестер Сити
Виталий попал в лазарет
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пропустит матч 36-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".
Как сообщает официальный сайт "ирисок", защитник на вчерашней тренировке потянул мышцы бедра. Из-за этого Дайч решил не включать Миколенко в заявку.
На левом фланге защиты вместо Миколенко сыграет Холгейт, для него это будет только седьмой поединок в этом чемпионате.
"Эвертон" и "Манчестер Сити" стартуют в 16:00. За текстовым онлайном матча можно следить в трансляции от UA-Футбол>>>.
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