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Врач Арсенала оценил шансы Зинченко вернуться на поле до конца сезона

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Украинский защитник сейчас травмирован

Врач Арсенала оценил шансы Зинченко вернуться на поле до конца сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Врач "Арсенала" Гэри О'Дрисколл прокомментировал ситуацию по травмированным в клубе.

"Мартинелли травмирован. Это был ужасный фол, позорное нарушение правил. Имеет небольшое повреждение, но долен быть в порядке. Думаю, к концу сезона вернется на поле.

Относительно Зинченко не уверен. Увидим. Все работают, чтобы он вернулся к концу сезона. То же касается Салиба", - сказал клубный врач.

Ранее СМИ сообщали, что Зинченко из-за травмы выбыл до конца сезона. Позже главный тренер "Арсенала" Микель Артета эту информацию опроверг. Затем украинец тренировался в общей группе "канониров" перед игрой с "Брайтоном", но в заявку не попал.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Sport Bible

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