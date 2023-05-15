Врач Арсенала оценил шансы Зинченко вернуться на поле до конца сезона
Украинский защитник сейчас травмирован
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Врач "Арсенала" Гэри О'Дрисколл прокомментировал ситуацию по травмированным в клубе.
"Мартинелли травмирован. Это был ужасный фол, позорное нарушение правил. Имеет небольшое повреждение, но долен быть в порядке. Думаю, к концу сезона вернется на поле.
Относительно Зинченко не уверен. Увидим. Все работают, чтобы он вернулся к концу сезона. То же касается Салиба", - сказал клубный врач.
Ранее СМИ сообщали, что Зинченко из-за травмы выбыл до конца сезона. Позже главный тренер "Арсенала" Микель Артета эту информацию опроверг. Затем украинец тренировался в общей группе "канониров" перед игрой с "Брайтоном", но в заявку не попал.
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