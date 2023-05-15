Врач Арсенала оценил шансы Зинченко вернуться на поле до конца сезона

Врач "Арсенала" Гэри О'Дрисколл прокомментировал ситуацию по травмированным в клубе.

"Мартинелли травмирован. Это был ужасный фол, позорное нарушение правил. Имеет небольшое повреждение, но долен быть в порядке. Думаю, к концу сезона вернется на поле.

Относительно Зинченко не уверен. Увидим. Все работают, чтобы он вернулся к концу сезона. То же касается Салиба", - сказал клубный врач.