Вацко: Ярмоленко сейчас не может планировать свое будущее, сейчас все исключительно в руках Аль-Айна

Украинский комментатор Виктор Вацко, ссылаясь на слова самого игрока, прояснил ситуация с контрактом украинского вингера "Аль-Айна" Андрея Ярмоленко.

"Я разговаривал с Ярмоленко на эту тему. У него следующая простая ситуация: в прошлом году он подписал с "Аль-Айном" контракт по схеме 1+1. Один год контракта заканчивается. Вступит ли в действие этот плюс один год? Это уже зависит от решения клуба. Поэтому Ярмоленко ждет июня, когда клуб должен ему сообщить о своем решении.

На данный момент он ничего не может планировать касательно своего будущего, сейчас все исключительно в руках "Аль-Айна".

Возвращение в Украину Ярмоленко в будущем не исключает, я спрашивал его об этом. Он снова подтвердил то, что говорил уже не раз – если он вернется в УПЛ, это будет только один клуб, "Динамо". Опять-таки, если вернется", – сказал Вацко.