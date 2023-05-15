Кучерявый: Был интерес со стороны Динамо и Шахтера, но я всегда хотел играть за границей

20-летний украинский хавбек Максим Кучерявый, который выступает за шотландский "Фалкирк" на правах аренды из "Сент-Джонстона", рассказал о своих первых шагах в футболе.

– Максим, расскажите, пожалуйста, о старте вашей карьеры – где и когда начали заниматься футболом?

– Я начал заниматься футболом, когда мне было шесть лет. Сначала занимался в обычной школе, в первом классе. Потом, когда мне исполнилось семь лет, я отправился в секцию ДЮСШ-15 в Киеве, где тренировался уже до выпуска, до 17 лет.

– Почему выбрали именно ДЮСШ-15, а не, например, " Динамо "?

– Ушел туда, куда отдали родители. Я просто хотел заниматься футболом, а они уже решали. Может потому, что ДЮСШ-15 была ближе к дому, чем динамовская школа.

– Потом "Динамо" или "Шахтер" вами интересовались?

– Да, но я хотел всегда играть за границей, где больше возможностей и футбол более высокого уровня. Когда я был в малом возрасте, "Динамо" и "Шахтер" не продавали многих своих украинских игроков за границу. Сейчас это начало появляться, но все же не является частым явлением. Поэтому я считал, что будет более рационально уехать за границу не из "Динамо" или "Шахтера".

– Какие-то зарубежные клубы еще интересовались вами до переезда в Шотландию?

– Когда мне было 14 лет, я ездил на просмотр в испанский "Вильярреал". Но не мог там остаться, потому что существуют европейские законы, которые не позволяют в таком возрасте переезжать, если у семьи нет нефутбольной причины, чтобы остаться в стране.