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Зинченко отсутствовал на утренней тренировке Арсенала

Наши за границей
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Похоже, что в ближайшее время украинец на поле не выйдет

Зинченко отсутствовал на утренней тренировке Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенал" Александр Зинченко не участвовал в утренней тренировке команды.

Также с общей группой не тренировались нападающий Габриэл Мартинелли и защитник Вильям Салиба.

Напомним, в прошлый четверг СМИ сообщили, что Зинченко из-за травмы выбыл до конца сезона, однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета эту информацию опроверг. Украинец занимался в общей группе "канониров" перед игрой с "Брайтоном", но в заявку не попал.

Ближайший матч "Арсенал" проведет против "Ноттингем Фореста" в рамках 37-го тура АПЛ. Встреча пройдет 20 мая и начнется в 19:30.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Football Daily

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