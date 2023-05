Зинченко отсутствовал на утренней тренировке Арсенала

Украинский защитник "Арсенал" Александр Зинченко не участвовал в утренней тренировке команды.

Также с общей группой не тренировались нападающий Габриэл Мартинелли и защитник Вильям Салиба.

Напомним, в прошлый четверг СМИ сообщили, что Зинченко из-за травмы выбыл до конца сезона, однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета эту информацию опроверг. Украинец занимался в общей группе "канониров" перед игрой с "Брайтоном", но в заявку не попал.

Ближайший матч "Арсенал" проведет против "Ноттингем Фореста" в рамках 37-го тура АПЛ. Встреча пройдет 20 мая и начнется в 19:30.

