Зинченко: В детстве моим кумиром был Роналдиньо, хотя мы совершенно разные игроки с ним
Украинец рассказал, какие уроки ему преподносила жизнь
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник лондонского "
"В течение своей карьеры я сталкивался с большим числом удивительных вещей. Урок, который я извлек из этого – надо быть последовательным, сохранять голову холодной, верить в то, что делаешь. Верить, что можешь добиться всего, потому что в этой жизни можешь делать все, что хочешь.
В детстве моим кумиром был Роналдиньо в "Барселоне", хотя мы совершенно разные игроки с ним", - сказал Зинченко.
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Источник:Instagram Арсенала
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