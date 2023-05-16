Зинченко: В детстве моим кумиром был Роналдиньо, хотя мы совершенно разные игроки с ним

Украинский защитник лондонского " Арсенала " Александр Зинченко рассказал, чему научился на протяжении карьеры.

"В течение своей карьеры я сталкивался с большим числом удивительных вещей. Урок, который я извлек из этого – надо быть последовательным, сохранять голову холодной, верить в то, что делаешь. Верить, что можешь добиться всего, потому что в этой жизни можешь делать все, что хочешь.

В детстве моим кумиром был Роналдиньо в "Барселоне", хотя мы совершенно разные игроки с ним", - сказал Зинченко.