  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: В детстве моим кумиром был Роналдиньо, хотя мы совершенно разные игроки с ним
В тренде

Зинченко: В детстве моим кумиром был Роналдиньо, хотя мы совершенно разные игроки с ним

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец рассказал, какие уроки ему преподносила жизнь

Зинченко: В детстве моим кумиром был Роналдиньо, хотя мы совершенно разные игроки с ним

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, чему научился на протяжении карьеры.

"В течение своей карьеры я сталкивался с большим числом удивительных вещей. Урок, который я извлек из этого – надо быть последовательным, сохранять голову холодной, верить в то, что делаешь. Верить, что можешь добиться всего, потому что в этой жизни можешь делать все, что хочешь.

В детстве моим кумиром был Роналдиньо в "Барселоне", хотя мы совершенно разные игроки с ним", - сказал Зинченко.

По теме
yellow-arrow
Ленс: Ребров в топ-клубах? Когда имеешь такую карьеру, не похоже, что дойдешь до Ювентуса или Барселоны
yellow-arrow
Кучерявый: После матча с Селтиком я почувствовал, что могу хорошо играть на таком высоком уровне
yellow-arrow
Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram Арсенала

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде