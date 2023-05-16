Кучерявый: После матча с Селтиком я почувствовал, что могу хорошо играть на таком высоком уровне

20-летний украинский хавбек шотландского "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый, который на правах аренды играет за "Фалкирк" (3 дивизион) рассказал об особенностях шотландского футбола.

- Украинский форвард Николай Кухаревич тоже играет и регулярно забивает в Шотландии, в "Хиберниане" из Пресьер-лиги. Общаетесь с ним?

- Да, общаемся время от времени. Я видел немного матчей с его участием. В игре против моего "Сент-Джонстона" он себя неплохо проявил, забил гол, но "Гиберниан" тогда проиграл нам.

В целом, он проявляет себя очень хорошо, учитывая специфику шотландского чемпионата. Николаю в текущем сезоне немного не повезло с травмой. Но за то время, что он получает в "Гиберниане", он показывает очень хороший футбол.

- Как можете охарактеризовать специфику шотландского футбола?

- Здесь очень высокие скорости. Борьбы больше, чем в других чемпионатах, судьи дают бороться на поле. В общем, шотландский футбол примерно такой, каким его все представляют - силовой и скоростной. Может, за исключением "Селтика" и "Рейнджерс", которые играют в более комбинационный футбол.

- Вы выходили в составе "Сент-Джонстона" в матче против "Селтика". Сложно было играть против чемпиона Шотландии?

- Это самая сильная команда в Шотландии в текущем сезоне. Мы играли почти без мяча, но при этом я комфортно чувствовал себя на поле. Все выполняли свою работу.

"Сент-Джонстон" играл довольно неплохо и упустил ничью на последних минутах. После того матча я почувствовал, что могу хорошо играть на таком высоком уровне.