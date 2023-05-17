Челси намерен найти Мудрику новый клуб этим летом – Источник

Вингер "Челси" Михаил Мудрик ближайшим летом может сменить клуб.

Украинец не смог продемонстрировать свой уровень и завоевать место в стартовом составе "синих". Учитывая этот сценарий, как утверждает Fichajes.net, лондонский клуб работает над поиском решения, выгодного как для игрока, так и для клуба.

Руководство "Челси" рассматривает возможный переход Мудрика в другую команду на сезон-2023/24, чтобы вингер мог получать стабильную игровую практику и развивать свой потенциал.

Отмечается, что это может быть даже окончательная продажа, если лондонцы получат интересное предложение. Среди заинтересованных в украинце клубов называются "Ювентус" и "Арсенал".

Напомним, "Челси" в январе приобрел у "Шахтера" Мудрика за 70+30 миллионов евро. В текущем сезоне Михаил провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.