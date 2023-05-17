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Челси намерен найти Мудрику новый клуб этим летом – Источник

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец не смог продемонстрировать свой уровень

Челси намерен найти Мудрику новый клуб этим летом – Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" Михаил Мудрик ближайшим летом может сменить клуб.

Украинец не смог продемонстрировать свой уровень и завоевать место в стартовом составе "синих". Учитывая этот сценарий, как утверждает Fichajes.net, лондонский клуб работает над поиском решения, выгодного как для игрока, так и для клуба.

Руководство "Челси" рассматривает возможный переход Мудрика в другую команду на сезон-2023/24, чтобы вингер мог получать стабильную игровую практику и развивать свой потенциал.

Отмечается, что это может быть даже окончательная продажа, если лондонцы получат интересное предложение. Среди заинтересованных в украинце клубов называются "Ювентус" и "Арсенал".

Напомним, "Челси" в январе приобрел у "Шахтера" Мудрика за 70+30 миллионов евро. В текущем сезоне Михаил провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Fichajes.net

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Комментарии (2)
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Прocтo Тoлик (Одесса)
17.05.2023 в 11:23
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ВасяКулебяка (Козливка)
17.05.2023 в 10:26
Арсенал твій вихід. Між вами любов
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