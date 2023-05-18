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Стала известна зарплата Кривцова в Интер Майами

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец получает относительно небольшие деньги

Стала известна зарплата Кривцова в Интер Майами

Офіційний сайт Інтера Маямі/Автоор невідомий

Новина українською

Стало известно, сколько зарабатывает украинский защитник Сергей Кривцов в "Интер Майами". Данные заработной платы обнародовала Ассоциация игроков MLS.

И так, годовая зарплата 32-летнего украинца с учетом всех гарантированных бонусов составляет 614,5 тысячи долларов.

Напомним, Кривцов перешел в "Интер Майами" из "Шахтера" в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента. За американскую команду защитник отыграл уже 10 матчей, в которых забил 1 гол. В его пассиве также две желтые карточки.

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В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
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Источник:
mlsplayers

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