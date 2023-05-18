Реал еще не определился с будущим Лунина

Мадридский "Реал " еще не определился с будущим украинского голкипера Андрея Лунина.

Как пишет Relevo, клуб постепенно формирует летние трансферные планы, однако по украинцу у мадридцев все еще нет устойчивого мнения.

Лунин устраивает Анчелотти в качестве второго кипера, однако основным вратарем тренер видит только Тибо Куртуа.

При этом, сам Лунин хочет получать игровое время, но вопрос с трансфером однозначно пока не решился.

"Реал" готов выслушать мнение украинца, если он захочет уйти.

Отметим, что 24-летний украинец в этом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, пропустил 13 голов. Контракт Андрея с клубом истекает летом 2024 года.