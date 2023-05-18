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Реал еще не определился с будущим Лунина

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Многое будет зависеть от самого игрока

Реал еще не определился с будущим Лунина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" еще не определился с будущим украинского голкипера Андрея Лунина.

Как пишет Relevo, клуб постепенно формирует летние трансферные планы, однако по украинцу у мадридцев все еще нет устойчивого мнения.

Лунин устраивает Анчелотти в качестве второго кипера, однако основным вратарем тренер видит только Тибо Куртуа.

При этом, сам Лунин хочет получать игровое время, но вопрос с трансфером однозначно пока не решился.

"Реал" готов выслушать мнение украинца, если он захочет уйти.

Отметим, что 24-летний украинец в этом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, пропустил 13 голов. Контракт Андрея с клубом истекает летом 2024 года.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Relevo

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