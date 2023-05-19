  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Наставник Арсенала подтвердил, что Зинченко пропустит остаток сезона
В тренде

Наставник Арсенала подтвердил, что Зинченко пропустит остаток сезона

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Алекс теперь точно не поможет своей команде

Наставник Арсенала подтвердил, что Зинченко пропустит остаток сезона

Фото: facebook.com/Arsenal

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко все-таки пропустит заключительные матчи команды в сезоне из-за травмы. Эту информацию подтвердил главный тренер "канониров" Микель Артета.

– Какие последние новости о Зинченко и Мартинелли?

– Они оба выбыли до конца сезона.

– Сколько времени займет их восстановление?

– По-разному. У Габи достаточно неприятная травма. Нам нужно оценить ее на следующей неделе. Он пропустит по крайней мере несколько недель.

У Алекса проблема с икроножной мышцей. Он не сможет сыграть в следующих нескольких матчах, – цитирует Артету клубная пресс-служба.

Пока неизвестно, сможет ли Зинченко принять участие в матчах сборной Украины в отборе на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

По теме
yellow-arrow
CIES: 206 украинских футболистов играют в иностранных чемпионатах, это 20-й показатель в мире
yellow-arrow
Миколенко пропустит ключевой матч Эвертона в борьбе за выживание
yellow-arrow
Реал еще не определился с будущим Лунина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
arsenal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде