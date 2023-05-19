Наставник Арсенала подтвердил, что Зинченко пропустит остаток сезона

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко все-таки пропустит заключительные матчи команды в сезоне из-за травмы. Эту информацию подтвердил главный тренер "канониров" Микель Артета.

– Какие последние новости о Зинченко и Мартинелли?

– Они оба выбыли до конца сезона.

– Сколько времени займет их восстановление?

– По-разному. У Габи достаточно неприятная травма. Нам нужно оценить ее на следующей неделе. Он пропустит по крайней мере несколько недель.

У Алекса проблема с икроножной мышцей. Он не сможет сыграть в следующих нескольких матчах, – цитирует Артету клубная пресс-служба.

Пока неизвестно, сможет ли Зинченко принять участие в матчах сборной Украины в отборе на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).