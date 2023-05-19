Наставник Арсенала подтвердил, что Зинченко пропустит остаток сезона
Алекс теперь точно не поможет своей команде
Фото: facebook.com/Arsenal
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко все-таки пропустит заключительные матчи команды в сезоне из-за травмы. Эту информацию подтвердил главный тренер "канониров" Микель Артета.
– Какие последние новости о Зинченко и Мартинелли?
– Они оба выбыли до конца сезона.
– Сколько времени займет их восстановление?
– По-разному. У Габи достаточно неприятная травма. Нам нужно оценить ее на следующей неделе. Он пропустит по крайней мере несколько недель.
У Алекса проблема с икроножной мышцей. Он не сможет сыграть в следующих нескольких матчах, – цитирует Артету клубная пресс-служба.
Пока неизвестно, сможет ли Зинченко принять участие в матчах сборной Украины в отборе на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).
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