AS: Лунин летом намерен покинуть Реал

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин летом хочет покинуть мадридский клуб, так как у игрока нет должного количеств игровой практики, сообщает AS.

Как сообщает источник, в клубе не будут противиться желанию украинца и готовы отпустить игрока.

В то же время, на место Лунина "Реал" хочет подыскать опытного возрастного вратаря, который согласился бы сидеть за спиной Куртуа, первый номер которого не обсуждается.

Пока нет информации, где может оказаться Лунин.

Отметим, что 24-летний украинец в этом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, пропустил 13 голов. Контракт Андрея с клубом истекает летом 2024 года.