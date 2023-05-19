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AS: Лунин летом намерен покинуть Реал

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На место украинца королевский клуб хочет подыскать опытного возрастного вратаря

AS: Лунин летом намерен покинуть Реал

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин летом хочет покинуть мадридский клуб, так как у игрока нет должного количеств игровой практики, сообщает AS.

Как сообщает источник, в клубе не будут противиться желанию украинца и готовы отпустить игрока.

В то же время, на место Лунина "Реал" хочет подыскать опытного возрастного вратаря, который согласился бы сидеть за спиной Куртуа, первый номер которого не обсуждается.

Пока нет информации, где может оказаться Лунин.

Отметим, что 24-летний украинец в этом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, пропустил 13 голов. Контракт Андрея с клубом истекает летом 2024 года.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS

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