AS: Лунин летом намерен покинуть Реал
На место украинца королевский клуб хочет подыскать опытного возрастного вратаря
Фото: Getty Images
Украинский голкипер "
Как сообщает источник, в клубе не будут противиться желанию украинца и готовы отпустить игрока.
В то же время, на место Лунина "Реал" хочет подыскать опытного возрастного вратаря, который согласился бы сидеть за спиной Куртуа, первый номер которого не обсуждается.
Пока нет информации, где может оказаться Лунин.
Отметим, что 24-летний украинец в этом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, пропустил 13 голов. Контракт Андрея с клубом истекает летом 2024 года.
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