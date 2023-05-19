Маккаби Хайфа ведет переговоры по трансферу немецко-украинского форварда Нюрнберга Шуранова
Переговоры уже на продвинутой стадии
фото из свободных источников
Маккаби "Хайфа" ведет переговоры о трансфере немецко-украинского форварда "Нюрнберга" Эриком Шурановым.
Как сообщает израильский телеканал sport5, переговоры находятся на продвинутой стадии. Вероятно, игрок может перейти в израильской клуб уже летом.
Напомним, что Шуранов играл за юношеские сборные Украины, однако в итоге сделал выбор в пользу молодежной сборной Германии U-21, за которую уже провел 7 матчей и забил 2 гола.
За "Нюрнберг", который играет во 2 Бундеслиги, Шуранов в текущем сезоне провел 18 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:sport5
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