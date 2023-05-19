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Маккаби Хайфа ведет переговоры по трансферу немецко-украинского форварда Нюрнберга Шуранова

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Переговоры уже на продвинутой стадии

Маккаби Хайфа ведет переговоры по трансферу немецко-украинского форварда Нюрнберга Шуранова

фото из свободных источников

Новина українською

Маккаби "Хайфа" ведет переговоры о трансфере немецко-украинского форварда "Нюрнберга" Эриком Шурановым.

Как сообщает израильский телеканал sport5, переговоры находятся на продвинутой стадии. Вероятно, игрок может перейти в израильской клуб уже летом.

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Напомним, что Шуранов играл за юношеские сборные Украины, однако в итоге сделал выбор в пользу молодежной сборной Германии U-21, за которую уже провел 7 матчей и забил 2 гола.

За "Нюрнберг", который играет во 2 Бундеслиги, Шуранов в текущем сезоне провел 18 матчей, в которых забил 1 гол.

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В статье: Маккаби (Хайфа) Нюрнберг Эрик Шуранов
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Источник:
sport5

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