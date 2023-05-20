Миколенко пропускает второй матч Эвертона подряд
Виталий не сыграет против "волков"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура АПЛ "Эвертон" на выезде сыграет против "Вулверхэмптона". Начало встречи – 17:00.
Виталий Миколенко не попал в заявку "ирисок" на эту игру. Украинский защитник пропускает второй подряд поединок из-за
В нынешнем сезоне чемпионата Англии 23-летний украинец сыграл в 34 матчах.
Team news is in! ????#WOLEVE pic.twitter.com/KuwCoTCjgg— Everton (@Everton) May 20, 2023
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