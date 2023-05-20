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Миколенко пропускает второй матч Эвертона подряд

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Виталий не сыграет против "волков"

Миколенко пропускает второй матч Эвертона подряд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 37-го тура АПЛ "Эвертон" на выезде сыграет против "Вулверхэмптона". Начало встречи – 17:00.

Виталий Миколенко не попал в заявку "ирисок" на эту игру. Украинский защитник пропускает второй подряд поединок из-за мышечного повреждения.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 23-летний украинец сыграл в 34 матчах.

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В статье: Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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