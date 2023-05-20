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Малиновский начнет игру против Лилля в старте Марселя

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Третье появление Руслана в стартовом составе "провансальцев"

Малиновский начнет игру против Лилля в старте Марселя

instagram.com/olympiquedemarseille

Новина українською

В рамках 36-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде сыграет против "Лилля". Начало встречи – 22:00.

Руслан Малиновский начнет эту встречу в стартовом составе "провансальцев". Таким образом, украинский хавбек выйдет на поле с первых минут в футболке "Марселя" в третий раз за его карьеру.

В этом сезоне чемпионата Франции 30-летний хавбек провел 17 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Лилль
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