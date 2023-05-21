Малиновский отыграл полный поединок против Лилля и оформил ассист
Однако "провансальцы" проиграли
Twitter Марселя
В рамках 36-го тура французской Лиги 1 "Марсель"
В стартовом составе "провансальцев" на эту игру вышел Руслан Малиновский. В подлость 30-летний хавбек провел на поле все 90 минут и
В этом сезоне чемпионата Франции Малиновский принял участие в 18 матчах и забил 1 гол.
Статистика Руслана в поединке против "мастифов":
- Сыграно минут: 90'
- Ожидаемые голы (xG): 0.06
- Голевые передачи: 1
- Удары мимо ворот: 1
- Заблокированные удары: 1
- Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)
- Касания мяча: 42
- Точные передачи: 18/26 (69%)
- Ключевые пасы: 1
- Навесы (точные): 1 (0)
- Длинные передачи (точные): 1 (1)
- Созданные голевые моменты: 1
- Борьба за позицию (победа): 10 (5)
- Верховая борьба (победа): 4 (2)
- Потери мяча: 14
- Фолы: 3
- Заработано фолов: 4
- Выносы мяча: 1
- Блокирование ударов: 1
- Отбор мяча: 1
- Обыгран с дриблинга: 1
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