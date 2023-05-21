Малиновский отыграл полный поединок против Лилля и оформил ассист

В рамках 36-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде проиграл "Лиллю" – 1:2.

В стартовом составе "провансальцев" на эту игру вышел Руслан Малиновский. В подлость 30-летний хавбек провел на поле все 90 минут и отметился голевой передачей . Этот ассист стал первым для украинца в футболке французского клуба.

В этом сезоне чемпионата Франции Малиновский принял участие в 18 матчах и забил 1 гол.

Статистика Руслана в поединке против "мастифов":