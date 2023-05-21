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Малиновский отыграл полный поединок против Лилля и оформил ассист

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Однако "провансальцы" проиграли

Малиновский отыграл полный поединок против Лилля и оформил ассист

Twitter Марселя

Новина українською

В рамках 36-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде проиграл "Лиллю" – 1:2.

В стартовом составе "провансальцев" на эту игру вышел Руслан Малиновский. В подлость 30-летний хавбек провел на поле все 90 минут и отметился голевой передачей. Этот ассист стал первым для украинца в футболке французского клуба.

В этом сезоне чемпионата Франции Малиновский принял участие в 18 матчах и забил 1 гол.

Статистика Руслана в поединке против "мастифов":

  • Сыграно минут: 90'
  • Ожидаемые голы (xG): 0.06
  • Голевые передачи: 1
  • Удары мимо ворот: 1
  • Заблокированные удары: 1
  • Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)
  • Касания мяча: 42
  • Точные передачи: 18/26 (69%)
  • Ключевые пасы: 1
  • Навесы (точные): 1 (0)
  • Длинные передачи (точные): 1 (1)
  • Созданные голевые моменты: 1
  • Борьба за позицию (победа): 10 (5)
  • Верховая борьба (победа): 4 (2)
  • Потери мяча: 14
  • Фолы: 3
  • Заработано фолов: 4
  • Выносы мяча: 1
  • Блокирование ударов: 1
  • Отбор мяча: 1
  • Обыгран с дриблинга: 1
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В статье: Руслан Малиновский Марсель Лилль
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