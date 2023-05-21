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Коваленко не попал в старт Специи на матч за выживание против Лечче

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Сойдутся две команды, претендующие на вылет

Коваленко не попал в старт Специи на матч за выживание против Лечче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 36-го тура итальянской Серии А сыграют "Лечче" и "Специя". Виктор Коваленко не попал в стартовый состав "орлят" на этот поединок.

Коваленко четвертый раз подряд не выйдет в основе "Специи". В предыдущих трех матчах он провел всего 25 минут.

Для "орлят" эта встреча принципиальна. Они сейчас идут на 17-м месте, а "Лечче" занимает 16-ю позицию. Между командами разрыв в два очка.

Старт встречи запланирован на 13.30.

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В статье: Виктор Коваленко Лечче Специя
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