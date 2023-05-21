Яремчук впервые за 2,5 месяца выйдет в старте Брюгге. В соперниках – лидер чемпионата
Последние четыре матча Роман пропустил
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке четвертого тура чемпионской группы Лиги Жюпиле "Брюгге" встретится с "Антверпеном". В стартовом составе "сине-черных" появится украинец Роман Яремчук.
Ready to battle. ????— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 21, 2023
Come on FCB! ????⚫ #CluAnt pic.twitter.com/zJ5myO1RWK
Для нападающего этот выход в старте станет первым с 7 марта – тогда он играл с первых минут в матче против "Бенфики" в Лиге чемпионов. В старте поединка чемпионата Яремчук в последний раз играл 10 февраля.
Отметим также, что последние четыре матча он пропустил. Тренер команды заявлял, что Роман сильно болел.
В соперниках “Брюгге” сегодня лидер чемпионата “Антверпен”. Команды играли между собой неделю назад: "сине-черные" забили дважды, однако пропустили три гола и уступили 2:3.
Матч начнется в 14.30.
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