Мудрик в запасе Челси на гостевую игру против Ман Сити

В рамках 37-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде сыграет против "Манчестер Сити". Начало встречи – 18:00.

Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард не включил Михаила Мудрика в стартовый состав своей команды на эту игру. Украинец начнет поединок на скамейке для запасных.

22-летний Михаил провел в этом сезоне АПЛ 15 матчей и записал на свой счет 2 ассиста.