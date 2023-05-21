Мудрик в запасе Челси на гостевую игру против Ман Сити
Михаил сможет выйти на газон "Этихада" во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде сыграет против "Манчестер Сити". Начало встречи – 18:00.
Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард не включил Михаила Мудрика в стартовый состав своей команды на эту игру. Украинец начнет поединок на скамейке для запасных.
22-летний Михаил провел в этом сезоне АПЛ 15 матчей и записал на свой счет 2 ассиста.
Your Chelsea today! ????@ParimatchGlobal | #MciChe pic.twitter.com/yuIQts3OK4— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 21, 2023
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