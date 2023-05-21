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Мудрик в запасе Челси на гостевую игру против Ман Сити

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Михаил сможет выйти на газон "Этихада" во втором тайме

Мудрик в запасе Челси на гостевую игру против Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 37-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде сыграет против "Манчестер Сити". Начало встречи – 18:00.

Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард не включил Михаила Мудрика в стартовый состав своей команды на эту игру. Украинец начнет поединок на скамейке для запасных.

22-летний Михаил провел в этом сезоне АПЛ 15 матчей и записал на свой счет 2 ассиста.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Михаил Мудрик
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