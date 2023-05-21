Мощно в девятку и победный. Кочергин оформил за Ракув дубль за 5 минут. ВИДЕО

В рамках 33-го тура чемпионата Польши "Ракув" на выезде обыграл "Вислу" из Плоцка.

Победу гостям принес Владислав Кочергин. Украинский полузащитник оформил дубль за 5 минут. Сначала на 81-й минуте встречи 27-летний хавбек сравнял счет, а через 5 минут вывел свою команду вперед.

Таким образом, в нынешнем сезоне во всех турнирах Владислав записал на свой счет 12 голов. Также Кочергин отличился 3 ассистами в 44 поединках.

Напомним, в 31-м туре, 7-го мая "Ракув" досрочно стал чемпионом Польши.