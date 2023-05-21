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Мудрик отдал одну передачу за 21 минуту в игре против Ман Сити

Наши за границей
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(1 голосов)

Один раз пробил по воротам и ни разу не пошел в дриблинг

Мудрик отдал одну передачу за 21 минуту в игре против Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома минимально обыграл лондонский "Челси". Единственный мяч во встрече забил Альварес - аргентинец поразил ворота "пенсионеров" на 12-й минуте встречи.

Главный тренер гостей Фрэнк Лэмпард не включил Михаила Мудрика в стартовый состав своей команды, но выпустил украинца во втором тайме. В итоге 22-летний украинец провел на поле 21 минуту, отдал только одну (!) передачу и один раз пробил по воротам Ортеги.

Аналитический портал Sofa Score оценил игру Мудрика против "Ман Сити" в 6,6 балла.

В этом сезоне АПЛ Вингер провел 15 матчей и записал на свой счет 2 ассиста.

Статистика Михаила в игре против команды Пепа Гвардиолы:

  • Сыграно минут: 21'
  • Ожидаемые голы (xG): 0.07
  • Ожидаемые ассисты (xA): 0.09
  • Касания к мячу: 6
  • Точные передачи: 1/1 (100%)
  • Ключевые передачи: 1
  • Навесы (точные): 1 (1)
  • Удары в створ ворот: 0
  • Удары мимо ворот: 1
  • Заблокированные удары: 1
  • Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)
  • Борьба за позицию (победа): 1 (0)
  • Верховая борьба (победа): 0 (0)
  • Потери мяча: 2
  • Фолы: 0
  • Заработано фолов: 0
  • Обыгранный с дриблинга: 1
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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Михаил Мудрик
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Комментарии (4)
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Footballers (Умань)
21.05.2023 в 22:20
Зате в інсті віджигає.Пора зав'язувати з цим футболом-воно йому не нада.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
21.05.2023 в 21:58
Ох і підставили Мішу з цим переходом…як тепер з цього болота вибратись, незрозуміло. Може Почеттіно щось зміне.
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0
0
MaximSK (Киев)
21.05.2023 в 21:49
Уже не верю в Мудрика, по моему он не стоит и 20 млн Евро, ничего не умеет делать на поле, ни дриблинга, ни удара, ни паса, ни играть на оборону, сырой игрок, не будет толку с него.
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.05.2023 в 21:44
Коли Ахметову вишлють ще 30 млн. Як бонус за суперМишка?))
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+1
0

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