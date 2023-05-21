Мудрик отдал одну передачу за 21 минуту в игре против Ман Сити

В рамках 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома минимально обыграл лондонский "Челси". Единственный мяч во встрече забил Альварес - аргентинец поразил ворота "пенсионеров" на 12-й минуте встречи.

Главный тренер гостей Фрэнк Лэмпард не включил Михаила Мудрика в стартовый состав своей команды, но выпустил украинца во втором тайме. В итоге 22-летний украинец провел на поле 21 минуту, отдал только одну (!) передачу и один раз пробил по воротам Ортеги.

Аналитический портал Sofa Score оценил игру Мудрика против "Ман Сити" в 6,6 балла.

В этом сезоне АПЛ Вингер провел 15 матчей и записал на свой счет 2 ассиста.

Статистика Михаила в игре против команды Пепа Гвардиолы: