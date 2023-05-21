Мудрик отдал одну передачу за 21 минуту в игре против Ман Сити
Один раз пробил по воротам и ни разу не пошел в дриблинг
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити"
Главный тренер гостей Фрэнк Лэмпард не включил Михаила Мудрика в стартовый состав своей команды, но выпустил украинца во втором тайме. В итоге 22-летний украинец провел на поле 21 минуту, отдал только одну (!) передачу и один раз пробил по воротам Ортеги.
Аналитический портал Sofa Score оценил игру Мудрика против "Ман Сити" в 6,6 балла.
В этом сезоне АПЛ Вингер провел 15 матчей и записал на свой счет 2 ассиста.
Статистика Михаила в игре против команды Пепа Гвардиолы:
- Сыграно минут: 21'
- Ожидаемые голы (xG): 0.07
- Ожидаемые ассисты (xA): 0.09
- Касания к мячу: 6
- Точные передачи: 1/1 (100%)
- Ключевые передачи: 1
- Навесы (точные): 1 (1)
- Удары в створ ворот: 0
- Удары мимо ворот: 1
- Заблокированные удары: 1
- Попытки дриблинга (успешные): 0 (0)
- Борьба за позицию (победа): 1 (0)
- Верховая борьба (победа): 0 (0)
- Потери мяча: 2
- Фолы: 0
- Заработано фолов: 0
- Обыгранный с дриблинга: 1
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