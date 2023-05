Забарный провел отличный матч против МЮ. Борнмут сделал нарезку лучших действий украинца. ВИДЕО

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный на выходных провел полный матч за свою команду против "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на минимальное поражение 0:1 , украинец собрал хорошую прессу у СМИ и болельщиков, а также получил высокие оценки от аналитиков.

Ну и чуть позже присоединился к похвале украинца и клуб, опубликовав видеонарезку лучших действий Ильи в этом матче.

You were right, @FootballManager ????



The best of Illia Zabarnyi against Manchester United ???? pic.twitter.com/Imf3XyJRlm