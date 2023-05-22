  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный провел отличный матч против МЮ. Борнмут сделал нарезку лучших действий украинца. ВИДЕО
В тренде

Забарный провел отличный матч против МЮ. Борнмут сделал нарезку лучших действий украинца. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец провел очень хороший матч

Забарный провел отличный матч против МЮ. Борнмут сделал нарезку лучших действий украинца. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный на выходных провел полный матч за свою команду против "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на минимальное поражение 0:1, украинец собрал хорошую прессу у СМИ и болельщиков, а также получил высокие оценки от аналитиков.

Ну и чуть позже присоединился к похвале украинца и клуб, опубликовав видеонарезку лучших действий Ильи в этом матче.

По теме
yellow-arrow
Юрий Вакулко может покинуть Ригу и вернуться в УПЛ
yellow-arrow
Забарный: Восстановление после травмы было сложным. В июне хочу помочь сборной
yellow-arrow
Мощно в девятку и победный. Кочергин оформил за Ракув дубль за 5 минут. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде