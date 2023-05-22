Забарный провел отличный матч против МЮ. Борнмут сделал нарезку лучших действий украинца. ВИДЕО
Украинец провел очень хороший матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный на выходных провел полный матч за свою команду против "Манчестер Юнайтед".
Несмотря на
Ну и чуть позже присоединился к похвале украинца и клуб, опубликовав видеонарезку лучших действий Ильи в этом матче.
You were right, @FootballManager ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 22, 2023
The best of Illia Zabarnyi against Manchester United ???? pic.twitter.com/Imf3XyJRlm
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